Aber rechtfertigte das alle Mittel? Inzwischen sind die Populisten in Wien erneut mit an der Macht und in fast allen anderen europäischen Ländern auf dem Vormarsch. Sie werden sehr laut und sehr kritisch nach dem Umfang der Überwachung fragen und auch, ob sie parteipolitisch motiviert war. Das wird der BND auch im Nachhinein zu beantworten haben.

Und ganz sicher muss er den Nachbarn beweisen, dass inzwischen Schluss ist mit dieser Praxis. Geheimdienste misstrauen einander, das gehört sozusagen zum Berufsethos. Unter Freunden aber sollten sie sich doch dazu durchringen, Erkenntnisse auszutauschen und sich gegenseitig Tipps zu geben, statt sich auszuspähen. Das ist letztlich auch ressourcenschonender.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018