Zocken auf Zeit

Die Stadt Kaiserslautern plant lieber zweigleisig. Was wird aus dem Fritz-Walter-Stadion, wenn dort möglicherweise bald noch nicht einmal mehr Drittliga-Fußball gespielt wird? Längst gibt es Überlegungen, durch andere Nutzungen wie beispielsweise Konzerte Geld zu verdienen, was die dramatische finanzielle Situation des 1. FC Kaiserslautern nach dem rasanten Absturz nur noch unterstreicht. Zwei neue Finanzierungsmodelle sollen nun helfen, aber nach den Erfahrungen der Vergangenheit bleiben Zweifel an einer finalen Rettung.

Schon die 6,7 Millionen Euro aus der ersten Anleihe im Jahr 2013 können jetzt nicht zurückgezahlt werden, aber in drei Jahren soll das dann mit der Betze-Anleihe II über sieben Millionen Euro plus fünf Prozent Zinsen gelingen? Es fehlt ein wenig der Glaube, dass das plötzlich klappt – und dass die Fans dem Aufruf des Vereins folgen. Denn im Prinzip macht der FCK gerade nichts anderes als neue Schulden, um alte zu begleichen. Das klingt nach Sterben auf Raten, solange es keinen Investor gibt, den die Pfälzer dringend benötigen.

Investor oder Aufstieg Pflicht

Doch die Suche nach einem Geldgeber wird immer schwieriger, je mehr der Schuldenberg wächst und so lange es Grabenkämpfe zwischen den handelnden Personen gibt, in die das Vertrauen angesichts der Dauerkrise ohnehin nicht groß ist. Der so wichtige Ankerinvestor fehlt und die Mannschaft dümpelt trotz eines Drittliga-Top-Etats für die Lizenzspieler von etwa fünf Millionen Euro nur im Mittelmaß herum.

Klar ist: Sollte der FCK sich in diesem Frühling vorerst finanziell retten und die Lizenz erhalten, was durchaus möglich erscheint, ist die Gefahr einer Insolvenz trotzdem nur vorerst gebannt. Denn die beiden Finanzierungsmodelle dienen nur bedingt dazu, in die Zukunft zu investieren. Sie sollen vielmehr vor allem helfen, die Zeche für die Sünden der Vergangenheit zu bezahlen und Zeit zu gewinnen, die sich im schlimmsten Fall aber nur recht kurz bemisst. Sprich: Wenn es nicht bald einen Investor oder einen Zweitliga-Aufstieg gibt, dürfte das Thema Insolvenz wieder akut werden.

Nur wie wollen die Pfälzer ein Spitzenteam zusammenstellen, wenn der Großteil des jetzigen Kaders noch langfristig an den Club gebunden ist und den Nachweis, eine Topmannschaft zu sein, bislang nicht erbringt? Noch dazu bleibt der finanzielle Handlungsspielraum eng.

Kaiserslauterns Bürgermeister Klaus Weichel sollte zumindest die Konzert-Pläne fürs Stadion nicht zu tief in seiner Schublade vergraben. Er könnte sie vielleicht schneller als gedacht brauchen.

