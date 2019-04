Zu großes Ego

Lewis Holtby galt einmal als mittelgroßes Versprechen des deutschen Fußballs. Mitglied der Mainzer „Bruchweg Boys“, später von Schalke zum englischen Spitzenclub Tottenham Hotspur transferiert. Nur dauerhaft erfüllen konnte der dreimalige Nationalspieler die hohen Erwartungen nicht. Was sich Holtby jetzt beim Hamburger SV erlaubt hat, dürfte seiner schon länger kriselnden Karriere endgültig den Rest geben – wer sich weigert, mit seinen Kollegen zu einem Auswärtsspiel zu reisen, weil er nicht in der Startelf stehen soll, verletzt eine elementare Grundregel des Miteinanders in einer Fußballmannschaft: Das Ego darf niemals größer sein als das Team.

Der Holtby-Eklat passt indes ins Bild beim HSV. Der Absteiger droht die fast überlebensnotwendige Rückkehr in die Bundesliga leichtfertig zu verspielen. Auf einem erschreckenden 14. Platz liegen die Norddeutschen in der Rückrunden-Tabelle, drei Spiele vor dem Ende gibt es fast nichts, was Hoffnung auf eine Trendwende macht. Zwar schwächelt auch Tabellenführer Köln, aber der FC hat die paar Extrapunkte auf dem Konto, die dem HSV fehlen. Die formstärkste Mannschaft in einer überschätzten 2. Liga ist momentan aber Paderborn. Die Ostwestfalen können im direkten Duell am vorletzten Spieltag die Sensation perfekt machen – und die Hamburger auf eine Ehrenrunde im Unterhaus schicken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019