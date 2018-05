Zu großes Wagnis

Anzeige

Sportlich kann der Bundestrainer den nahenden Verlust Neuers mittlerweile sogar verschmerzen. Ersatzmann Marc-André ter Stegen wird in Barcelona als entscheidender Faktor für den Gewinn der Meisterschaft gefeiert und hat zuletzt auch im DFB-Trikot an Statur gewonnen. Löw muss deshalb in Russland auf ter Stegen setzen – Form schlägt Verdienste. Vielleicht öffnet er Neuer aber ein Hintertürchen: Der Kapitän könnte in der sportlichen Statistenrolle als Torwart Nummer 3 doch zur WM mitfahren und ter Stegen aus dem Hintergrund unterstützen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.05.2018