Zu harte Urteile

Spanien hat ein Problem mit seinem Strafrechtssystem: Es neigt zur Härte. Nach einer Erhebung des Europarates sitzen spanische Häftlinge durchschnittlich mehr als doppelt so lange im Gefängnis als alle Häftlinge im europäischen Mittel. Es gibt keine gute Erklärung für diese Tendenz zur Unbarmherzigkeit. Sie hat aber gelegentlich fatale Konsequenzen. Wie nun im Fall der katalanischen Separatisten.

Das Urteil gegen die Politiker und Aktivisten ist gut begründet und natürlich trotzdem angreifbar. War das Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017 tatsächlich eine „tumultartige Erhebung“? Das muss man nicht so sehen. Eine Verurteilung allein wegen Ungehorsams und Veruntreuung öffentlicher Gelder wäre genauso angemessen gewesen, hätte aber den Vorzug deutlich niedrigerer Strafen gehabt – und damit dem sozialen Frieden in Spanien gedient.

Ein Politiker wie Oriol Junqueras, der zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt wird, weil er auf die spanische Verfassung pfeift, aber doch niemals zur Gewalt aufgerufen hat, kann aus Sicht seiner Anhänger nur ein Märtyrer sein. Auf solche Märtyrer haben die katalanischen Separatisten nur gewartet. Sie halten sich sowieso für unterdrückt, nun haben sie ein schönes Symbol dafür.

Zu diesen verehrten Märtyrern gehört auch Carles Puigdemont. Spanien hat den Europäischen Haftbefehl gegen ihn erneuert, was nach den Urteilen vom Montag nur folgerichtig ist. Ob aber ein Land wie Belgien den katalanischen Ex-Präsidenten ausliefern wird, steht dahin. Der katalanische Unabhängigkeitsprozess bleibt eine Herausforderung für ganz Europa. Das Verfahren gegen die Separatisten hat gezeigt, dass Spanien einen funktionierenden Rechtsstaat besitzt. Er würde allerdings nicht weniger gut funktionieren, wenn Gesetzgeber und Richter auch noch die Kunst der Gelassenheit erlernten.

