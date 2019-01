Die Kehrtwende der CDU ist eine faustdicke Überraschung: Massiv lehnt sie jetzt das Galeriebauwerk zur Hochstraße Süd ab, das Baudezernent und Parteifreund Klaus Dillinger bislang als einzig machbare Variante bezeichnet hatte. Die Kritik – die andere Fraktionen viel früher äußerten – ist aber völlig berechtigt. Wenn die Stadt schon viel Geld für die Sanierung ausgibt, sollte es kein Schnellschuss, sondern die beste Lösung sein.

Nicht einleuchtend ist indes der zweite Sinneswandel: Ausgerechnet die CDU, die sich stets für einen reibungslosen Autoverkehr stark gemacht hat, rückt vom Grundkonsens in der Stadt ab, wonach nicht gleichzeitig beide Hochstraßen mit Baustellen belegt werden sollten. Sie nimmt ein Verkehrschaos billigend in Kauf. Projekte dieser Größenordnung, die jahrelang die Autofahrer auf eine massive Geduldsprobe stellen, müssen nacheinander erfolgen. Schon die kleinste Panne führt zu immensen Rückstaus, wie der Alltag zeigt. Die CDU hat vor allem die Interessen der Ludwigshafener Anwohner im Blick – weniger die Belange der Pendler. Das ist zu kurz gedacht. Staus auf den Hochstraßen treffen alle gleichermaßen – auch die Unternehmen in Ludwigshafen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019