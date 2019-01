Zu kurz gedacht

Große Mobilität ist für die meisten Menschen eine der wichtigsten Ergebnisse der Wohlstandsentwicklung. Sie vernünftig zu gestalten ist eine der schwierigsten Aufgaben der kommenden Jahre. Nirgendwo ist die Interessenlage gemischter, spielen Emotionen eine so große Rolle. Das zeigt die aktuelle Aufregung um die Vorschläge einer Regierungskommission, die ein Tempolimit auf Autobahnen und stark steigende Spritpreise beinhalten. Es sind so viele Autos angemeldet wie nie zuvor. Die Bahn verzeichnet Fahrgastrekorde, auf der Straße transportieren Busunternehmen zusätzlich viele Millionen Passagiere. Die vielen Kondensstreifen am Himmel belegen, dass auch der Flugverkehr rasant gewachsen ist.

Die Kehrseiten des zunehmenden Mobilitätsbedürfnisses werden größer. Das Verkehrsaufkommen in den Städten sprengt vielerorts die Kapazitäten des Straßennetzes. Dauerstaus sind die Folge und die Luftqualität verschlechtert sich, der Lärm nimmt zu. Das Bahnnetz ist überlastet, in vielen Regionen auch die Autobahnen. Der Verkehr trägt überdies maßgeblich zum Ausstoß des Klimagases CO2 bei. Der Veränderungsbedarf ist offensichtlich.

Doch eine für Menschen, Umwelt und Wirtschaft verträgliche Mobilität wird nur über die Akzeptanz der Bevölkerung führen. Die Bürger müssen abgeholt und mitgenommen werden, statt sie mit Regeln und höheren Preise zu einer Verhaltensänderung zu zwingen. Deshalb taugen die inhaltlich durchaus vernünftigen Vorschläge jener Kommission auch nur für das Aktenfach. Im schlimmsten Fall verhindert dieser Aufschlag sogar eine angebrachte Diskussion darüber, wie ein Verkehrsinfarkt durch eine intelligente Gestaltung der Mobilität verhindert werden kann. Die Lösung des Problems kann nur in einem Gesamtkonzept für eine Verkehrswende liegen, das erst für alternative Transportmöglichkeiten sorgt, bevor die Bewegungsfreiheit über höhere Kosten und Verbote eingeschränkt wird. Alles andere wird scheitern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019