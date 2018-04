Zu lange gezögert

Anzeige

Anfang des Jahrtausends galt Arsène Wenger als der innovativste Fußball-Lehrer in Europa. Der eloquente Elsässer stand für modernste Trainingsmethoden und ein attraktives sowie erfolgreiches Spiel. Bei Arsenal formte Wenger hochbegabte Talente wie Patrick Vieira oder Thierry Henry zu Weltstars. Doch nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft ohne eine einzige Niederlage im Jahr 2004, die ihn unantastbar machte, blieben weitere große Titel aus. Der Ruhm verblasste immer mehr – unter dem Strich hat Wenger den idealen Zeitpunkt für das Ende seiner grandiosen Trainer-Karriere lange verpasst.

In den vergangenen Jahren gab es nur noch Trostpreise in den englischen Pokalwettbewerben statt des erhofften Champions-League-Höhenflugs. Mehr sprang trotz teurer Stareinkäufe nicht heraus – und Arsenal rutschte in der laufenden Saison in der Hierarchie der Premier-League-Elite ab. 33 Punkte Rückstand auf Meister Manchester City, 20 auf den Zweiten Manchester United sprechen Bände.

Dieser schleichende Niedergang auf hohem Niveau übertüncht in der Gegenwart Wengers beeindruckendes Lebenswerk. Der gebürtige Straßburger muss sich vorhalten lassen, dass er sich in den vergangenen Jahren bei der täglichen Trainingsarbeit in die Beobachterrolle zurückgezogen und bei Transfers zu viele falsche Entscheidungen getroffen hat. Topstars wie Mesut Özil stagnierten in ihren Leistungen oder flüchteten aufgrund fehlender Titelperspektiven wie Alexis Sanchez zur Konkurrenz. Das ist der bittere Teil der Wahrheit, der Wenger letztendlich zu seiner Rücktrittsentscheidung gezwungen hat.