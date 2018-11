Emmanuel Macrons Worte vom vergangenen Jahr klingen noch nach. „Make our planet great again“ („Macht unseren Planeten wieder großartig“), forderte der französische Staatschef in einem Internet-Video in Anspielung auf den Wahlkampf-slogan von US-Präsident Donald Trump, nachdem dieser seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt hatte.

Was aber tut Macron selbst für den Schutz dieses Planeten – außer wohlklingende Reden darüber zu halten? Wie ambitioniert ist seine eigene Klima-, Energie- und Umweltpolitik?

Die Frage wurde besonders dringlich seit dem krachenden Rücktritt seines beliebten Umweltministers Nicolas Hulot Ende August mit der Begründung, er könne trotz der absoluten Notwendigkeit, radikal umzusteuern, in dieser Regierung nichts ausrichten. Zu stark seien der Vorrang für wirtschaftliche Interessen und der Druck der Lobbys von Industrie und Landwirtschaft.

Ein bitteres Eingeständnis. Zu den persönlichen Niederlagen Hulots hatte zuvor gehört, rechtfertigen zu müssen, dass die Reduzierung des Nuklearanteils bei der Energieerzeugung von 75 auf 50 Prozent nicht wie vorgesehen bis zum Jahr 2025 erreicht werde, sondern erst im Jahr 2035: Zu langsam geht der Ausbau der erneuerbaren Energien voran.

Zugleich verzögerte sich der Bau eines modernen Druckwasser-Reaktors (EPR) in der Normandie, dessen Bau mit der Schließung des ältesten französischen Atomkraftwerks in Fessenheim verknüpft wurde. Diese legte Macron nun auf Sommer 2020 fest. Und er gab ein Plädoyer für die Atomenergie ab, auch wenn er ihren Abbau und den ehrgeizigeren Ausbau erneuerbarer Energien vorsieht.

So bewirbt Macron ein neues „Energie-Modell“, das ökologischer sei – begnügt sich aber mit einer leichten Anpassung des alten. Den großen Wandel, den er selbst stets beschwört, bringt er in Sachen Energie- und Umweltpolitik nicht herbei.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018