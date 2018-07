Anzeige

Ihre Pressekonferenz hat gezeigt, wie sehr ihr Verständnis von Politik im Moment an Grenzen stößt. Wie sehr es sie auch verwirrt, dass die Sprache verroht und damit zunehmend das Denken und unter Umständen das Handeln. Die politische Welt um Merkel herum tickt völlig anders als noch vor ein paar Jahren. Angela Merkel ist sozusagen alleine zuhause, während die vermeintlich starken Männer ihre Allianzen schmieden, Bestehendes und Bewährtes kippen – und auch noch ein Horst Seehofer zum Angriff gegen sie bläst. Merkel antwortet darauf mit Beharrlichkeit, mit ihrer Leidenschaft, den Kompromiss zu finden. Dafür bittet sie um Verständnis, weil das Demokratie ausmacht. Gestern erneut.

Prinzipiell ist diese Haltung richtig, vor allem im internationalen Geschäft. Doch es gibt eben Momente, da muss ein Politiker mit der Faust auf den Tisch hauen. Das hat Merkel im Konflikt mit Seehofer gescheut. Sie hat mit ihrer Richtlinienkompetenz lediglich gewedelt, aber sie nicht genutzt. Seehofer steht zwar als der Verlierer da, ohnehin wirkt er seit geraumer Zeit wie neben der Spur. Aber der Streit liegt auf Wiedervorlage. Merkels Risiko, das sich aus ihrem mitunter zu seichten Politikverständnis ergibt. Ansonsten gilt die alte Maxime: weiter so.

Die Kanzlerin setzt auf ihren Nimbus der Kontinuität und Sicherheit in unruhigen Zeiten. Doch auch der erfordert mitunter Erfolge. Die sind jedoch Mangelware. Für die verbleibenden drei Jahre ihrer Kanzlerschaft, wenn sie bis zum Ende durchhält, muss da mehr kommen. Vor allem, was die Bewältigung der Probleme im Inland angeht – von Pflege bis Wohnungsnot. Zu vielem, was die Bürger umtreibt, gab es in den 90 Minuten kein Wort. Kein Schuss, kein Tor. Wie bei der Nationalmannschaft gegen Südkorea.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.07.2018