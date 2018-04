Anzeige

Dass eine so dramatische Fehlentscheidung wie die Preisvergabe an Kollegah/Farid Bang beim Echo drastische Folgen haben muss, war klar. Diese Konsequenz hat der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) nun gezogen. Und dabei vernünftig entschieden. Der Markenname Echo war zu stark beschädigt, als dass man ihn hätte weiterführen können. Und natürlich reicht es nicht, nur das Etikett zu ändern. Auch da zielen die Verantwortlichen um Vorstand Florian Drücke aus Heidelberg in die richtige Richtung, indem sie von der Dominanz der Verkaufszahlen weiter abrücken.

Dass die bisherige Praxis mit einer Jury-Entscheidung über eine Art offene Briefwahl untauglich war, hat sich ja überdeutlich gezeigt. Zudem stand die Praxis bereits im Vorjahr in der Kritik. Sich für die Reform des deutschen Schallplattenpreises, den zumindest die Musikbranche als Plattform braucht, erstmal Zeit zu lassen, ist ebenfalls richtig. Die braucht man, um eine belastbare, transparente neue Struktur zu schaffen, in der man möglichst unabhängige Instanzen wie die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, eine freiwillige Selbstkontrolle wie beim Film oder die Wissenschaft (etwa die Popakademie) einbinden sollte.

Bei der Gelegenheit wäre noch der Versuch sinnvoll, die sich abzeichnende Spaltung der Popszene aufzufangen: Wenn es gelänge, den 2016 eingeführten Preis für Popkultur der Indie-Labels zu integrieren, wäre das nicht schlecht für die Glaubwürdigkeit.