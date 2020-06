Zu undurchsichtig

Philipp Amthor hält sich mit seinen 27 Jahren für alt genug, um CDU-Chef und Ministerpräsident in Mecklenburg-Vorpommern werden zu können. Dass ihm eine US-Firma seine Lobbyarbeit mit Aktienoptionen bezahlte, führen Parteifreunde allerdings auf die Jugend des Aufsteigers zurück. Amthor soll also erfahren genug für den Sprung in die Schweriner Staatskanzlei sein, aber zu grün hinter den Ohren, um zu wissen, dass ein Politiker sich angreifbar macht, wenn er dubiose Verbindungen in die Wirtschaftswelt hält.

Das ist natürlich alles Augenwischerei. Es genügt nicht, wenn der sonst so redselige Amthor jetzt ganz leise nur von einem Fehler spricht und recht lau dafür um Entschuldigung bittet. Er muss jetzt die Öffentlichkeit vollständig aufklären. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich Amthor seine ehrgeizigen Zukunftspläne in Mecklenburg-Vorpommern abschminken muss.

Ob sich der CDU-Jungstar hat „kaufen“ lassen, lässt sich nicht so leicht beweisen. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International definiert Korruption als „Missbrauch anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil“. Wo hört aber die bezahlte Nebentätigkeit auf, und wo fängt der „Missbrauch“ an? Amthor hat Aktienoptionen und Reisen erhalten – als Lohn für seine Türöffnerdienste im Bundeswirtschaftsministerium? Das hätte mehr als nur ein „Geschmäckle“.

Der Fall Amthor bietet jetzt jedenfalls die Gelegenheit, die bisherige Regelung – Politiker dürfen Aktienoptionen geheimhalten – zu ändern. Dann könnte es keine verdeckten Zahlungen mehr geben, von denen die Öffentlichkeit nur dann etwas erfährt, wenn es jemand einem Journalisten steckt.

Mehr Transparenz ist aber auch bei den Nebeneinkünften nötig. Politiker müssen diese zwar veröffentlichen, aber nur in groben Einkommensstufen. Die höchste – ab 250 000 Euro pro Jahr – hat gar keine Obergrenze mehr. Es könnten also theoretisch auch 25 Millionen Euro sein. 2018 kam Sebastian Brehm (CDU) als Top–Nebenverdiener nach Berechnungen von abgeordnetenwatch.de auf rund 1,4 Millionen Euro – „mindestens“, weil ja keine exakten Beträge angegeben werden müssen. Ein solcher Nebenverdienst steht in keinem Verhältnis mehr zu den Diäten, die in Deutschland schon üppig genug ausfallen, damit die Politiker mit voller Kraft – und unabhängig – ihrem Job nachgehen können. Brehm verdiente sein Geld übrigens als Steuerberater, im Bundestag sitzt er im Finanzausschuss. Ein Steuerexperte oder ein Lobbyist in eigener oder Mandatensache?

Es ist meistens schwierig, wenn nicht unmöglich, zu erkennen, ob ein Politiker seine eigenen Interessen oder die anderer verfolgt. Auch hier ist mehr Transparenz der beste Weg. Denn es geht ja nicht darum, die Mandatsträger unter Generalverdacht zu stellen. Ohne Parteien und Politiker funktioniert die repräsentative Demokratie nicht. Sie sind bei ihrer Arbeit aber auch auf den Sachverstand von Fachleuten angewiesen und deshalb eine wichtige Anlaufstelle für die Verbände, deren Rolle – anders als die der Parteien – nicht im Grundgesetz geregelt ist.

Als Lobbyisten versuchen diese, ihre Interessen in politische Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. Das ist notwendig, weil die Abgeordneten sich so auch die Expertise aus der Praxis besorgen können. Politiker und Lobbyisten sollten aber immer einen gewissen Abstand einhalten. Ein „Lobbyregister“ würde die Kontrolle erleichtern. Jeder, der in Berlin Kontakte und Nähe zu Politikern sucht, müsste sich eintragen. Dann ließen sich mögliche Infektionsketten hinterher besser nachverfolgen.

