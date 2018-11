Zu Unrecht am Pranger

Vorneweg: Dass die Qualität von mehr als 1000 deutschen Krankenhäusern nun nach zentral festgelegten Kriterien überprüft wird, ist absolut sinnvoll. Diese Neuerung hat die große Koalition vor Jahren beschlossen. Sie beweist, dass Union und SPD – auch wenn ihr jüngeres Wirken das weniger erkennen lässt – durchaus zum sinnvollen Regieren miteinander imstande sind. Aber wie das bei einem neuen Verfahren trotz guter Idee häufig ist: Bei der Premiere zeigt sich, dass in der Praxis erheblicher Nachbesserungsbedarf besteht.

Dazu gehört in erster Linie, dass Krankenhäuser schon mit einem „Unzureichende Qualität“-Etikett leben müssen, wenn sie die vorgegeben Kriterien nur in einem einzigen Punkt nicht erfüllt haben. So geht es dem Theresienkrankenhaus mit seiner Tochter St. Hedwig und dem Uniklinikum. Dabei haben beide bereits 2017 die Gewebe-Entnahme nach Brustkrebs-Operationen dem Untersuchungskriterium angepasst, obwohl ihnen ihre bisherige Methode medizinisch sinnvoller erschien (und noch erscheint). Dem Diakonissenkrankenhaus unterlief lediglich ein Dokumentationsfehler.

Dass die drei Mannheimer Kliniken wegen dieser Punkte jetzt am Pranger stehen, ist ungerecht. So garantiert man keine Qualität, sondern gefährdet nur Vertrauen.

