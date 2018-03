Zu viel Geheule

Anzeige

Die öffentliche Diskussion über die Rückkehr der Wölfe ist ebenso aus dem Ruder gelaufen wie der Umgang der Politiker mit dem Thema. Das Raubtier weckt in den Menschen viele Ängste, es treibt Tierhalter um und bietet damit den idealen Nährboden für Katastrophenszenarien. Dagegen stehen Naturschützer, die nach bewährtem Muster den Wolf romantisieren und alle Aufmerksamkeit auf die eine Art konzentrieren. Die existenziellen Probleme von Schäfern reden sie klein. Der Abschuss von verhaltensauffälligen Tieren wird tabuisiert, Befürworter werden mit schärfster Kritik überzogen. Dabei kommen die Menschen mit ihren Befürchtungen zu kurz. Dass militante Naturschützer Jäger bedrohen, geht eindeutig über die Grenze des Zulässigen. Dagegen haben EU-Staaten von Frankreich bis Polen kein Problem, Wölfe trotz strikter europäischer Schutzgesetze im Konfliktfall zu erschießen.

Falsche Schwerpunkte

Die Behörden tragen zur Verschärfung der öffentlichen Debatte bei. Mit einem grotesken Aufwand suchen Polizei und Staatsanwaltschaft seit Monaten nach dem Verantwortlichen, der den im Schluchsee gefundenen Wolf erschossen hat. Die Naturschützer winken – wie bei Kapitaldelikten – mit einer Belohnung für sachdienliche Hinweise. Natürlich ist der Abschuss eine Straftat. Aber längst ist die Verhältnismäßigkeit überschritten. Als hätten wir keine anderen Probleme in der Strafverfolgung. Irrwitzig ist auch der Aufwand bei der Suche nach Wolfsspuren mit modernster Gentechnik. Geld spielt anscheinend keine Rolle. Für Schäfer, die viel zusätzliche Arbeit in den Schutz ihrer Herden stecken, ist das eine Provokation.

Bundesweite Regeln

Es geht nicht um eine zweite Ausrottung des Wolfes in Deutschland. Die Tiere werden sich ihre alten Lebensräume zurückerobern, auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass eine gemeinsame Existenz möglich ist. Aber der Preis ist hoch. Wenn Schäfer im Südwesten aufgeben, weil ihnen der Aufwand für den Wolfsschutz bei den ohnehin niedrigen Erträgen zu groß ist, geht der ökologische Schuss nach hinten los. Da reicht Schadenersatz für gerissene Tiere nicht. Um die Konflikte einzudämmen, sind bundesweit einheitliche Vorgaben unverzichtbar. Dazu gehören bei einem jährlichen Wachstum der Population um 30 Prozent auch praktikable Regeln für den Abschuss.