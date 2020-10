Zu viel Symbolik

Es war noch gar keine Entscheidung gefallen, da preschte Karl-Heinz Rummenigge gewohnt wortgewaltig vor. Der Vorstandsboss des FC Bayern sprach davon, dass die Fußball-Bundesliga „als Ganzes“ kollabiert und dass einzelne Vereine nach und nach in die Insolvenz gingen, wenn der Spielbetrieb unterbrochen werden müsse. Nun ist Rummenigge im Gegensatz zu Bayern-Patron Uli Hoeneß nicht dafür bekannt, aus der Emotion heraus irgendetwas in die Republik zu posaunen. Im Gegenteil: Bei ihm ist immer ein wenig Berechnung und Kalkül dabei. Auch diesmal, denn er legte die Verantwortung für den Fortbestand des deutschen Profi-Fußballs einfach schon vorab in die Hände der Politik, um für den Fall der Fälle gleich mal einen Sündenbock zu haben. In diesen Zeiten geht es ja nicht nur um Corona, sondern gerade auch um die Deutungshoheit.

Am Anfang vom Ende

Erwartungsgemäß darf der Profisport aber – wenn auch ohne Fans – weitermachen, was für den Fußball grundsätzlich eine gute Nachricht ist. Wichtig sind für diese Vereine die Fernsehgelder. Doch bei allen anderen Sportarten stellt sich mehr denn je die Existenzfrage. Hand- und Basketballer, Volleyball- und Eishockeyclubs befinden sich am Anfang vom Ende – und dazu hat die Politik beigetragen. Zunächst erstellten die Vereine die geforderten Hygienekonzepte, damit sie zumindest vor wenigen Zuschauern spielen und somit einen Teil der überlebenswichtigen Ticketeinnahmen erhalten. Doch dann haben die vorgelegten Konzepte fast niemanden interessiert. Oder anders ausgedrückt: Erst erfüllten die Ligen die aufgestellten Bedingungen, um sich anschließend immer wieder Absagen einzuhandeln oder neue Aufgaben aufgetragen zu bekommen. Dass sich da manch einer auf den Arm genommen fühlt, ist verständlich.

Dogmatische Lösungen

Niemand aus dem Spitzensport verharmlost die Pandemie-Gefahr, alle wollen die unkontrollierte Corona-Ausbreitung verhindern und sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Das beweisen ja gerade die Hygienekonzepte, mit denen die Vereine demütig und diszipliniert in Vorleistung gingen. Und zwar nicht, um in ausverkauften Hallen zu spielen, sondern um ein Bruchteil der möglichen Hallenkapazität zu nutzen. Eine echte Chance wurde diesen Konzepten aber in den seltensten Fällen gegeben. Auch jetzt nicht, wie das neueste Verbot zeigt.

Zum Leid des Sports geht es nicht mehr nur um Fakten, sondern längst auch um Symbole, obwohl klar sein dürfte, dass die Infektionswahrscheinlichkeit bei einer Feier oder in einer Kneipe deutlich höher als in einer Halle mit einem funktionierenden Hygienekonzept ist. Insofern wäre es bei aller berechtigen Angst an der Zeit, das passende Maß zu finden. Es geht um pragmatische Lösungen. Nicht um dogmatische.

