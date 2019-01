Wenn sich bestätigt, was Luftdaten und Verkehrszählungen in Mannheim und Ludwigshafen nahelegen, dann müssen bundesweit wohl Diesel-Fahrverbote wegen nicht eingehaltener Stickoxidgrenzen noch einmal überprüft werden. Auch die Millionen für den Modellstadt-Versuch mit verbilligten Bus- und Bahntickets könnte man vermutlich einsparen. Denn die steigende Stickoxidbelastung kann nach allem, was bisher bekannt ist, nicht am Verkehrsaufkommen liegen – das sinkt schließlich.

Aber was ist dann die Ursache? Dass der Trend eben nicht mehr nach unten weist, konnte man in der zweiten Hälfte 2018 am ansteigenden Zwölf-Monats-Mittelwert ablesen. Spätestens dann hätten die Behörden mit Hochdruck auf Ursachensuche gehen müssen. Denn auf der Annahme, dass auch am Friedrichsring im nächsten Jahr die kritische 40-Mikrogramm-Grenze eingehalten wird, basiert der Luftreinhalteplan des Landes.

Und der geht von der tatsächlich eingetretenen langsamen, aber stetigen Verringerung des Autoverkehrs in der Innenstadt aus. Diese Verringerung wiederum kommt nicht von ungefähr: Teure und teilweise umstrittene Verkehrsprojekte wie die Stadtbahn Nord oder der konsequente Radwege-Ausbau tragen dazu bei, dass in der City weniger Auto gefahren und dadurch die Luftqualität verbessert wird. Sollte das alles umsonst gewesen sein? Unabhängig vom umstrittenen Grenzwert verursacht das Thema Stickoxide zu viele Fragezeichen.

