Zu viele Schwachstellen

Friedhelm Funkel ist weg, Uwe Rösler als Nachfolger da. Das Feld bei Fußball-Erstligisten Fortuna Düsseldorf ist am Mittwoch komplett neu bestellt. Überraschend ist, wie schnell das alles geht: Offenbar haben die operativ Tätigen dann doch etwas mehr im Hintergrund an Trainer Funkel vorbei gearbeitet, als das der Fan-Liebling wahrhaben wollte. Der Vorstand soll die treibende Kraft bei diesem Trainerwechsel gewesen sein, der sicher erklärbar ist – wie auch immer man dazu stehen mag.

Denn da ist nicht nur eine schlechte Gesamtbilanz in dieser Saison als Tabellenletzter mit den mit Abstand wenigsten geschossenen Toren als oberflächliches, aber freilich auch bedeutsames Zwischenfazit. Da sind auch Abläufe innerhalb des Vereins, die die Trennung seit Wochen und vielleicht schon länger wahrscheinlich gemacht haben: Zum Beispiel die Tatsache, dass es zwischen Funkel und Sportvorstand Lutz Pfannenstiel nie zu einer wirklich harmonischen Einheit gekommen sein soll, die beide Seiten zufriedenstellt.

Pfannenstiel musste zuletzt gar um seinen Ruf als Spielerkenner bangen, weil die von ihm geholten Akteure zum großen Teil unter Funkel kaum Einsätze verzeichnen. Uninteressant, ob Funkel sie versauern ließ oder Spieler wie Ampomah, Adams oder Tekpetey schlicht nicht besser sind: Pfannenstiel wird sich daran gestört haben – und er hat als Sportvorstand die Macht, die Dinge entscheidend zu verändern. Dass mit Uwe Rösler Pfannenstiels Mann die Nachfolge von Funkel antritt, bedeutet zugleich, dass Pfannenstiel seine letzte Patrone gerade verschossen hat. Jetzt ist offen, ob sie ihr Ziel trifft.

Funkel, der jahrelang hervorragende Arbeit geleistet hat, indem er die Mannschaft eng an sich gebunden und zu einer beeindruckenden Einheit geformt hat, die meist besser spielte, als es ihre Möglichkeiten hergaben, hat aber auch Fehler gemacht. Zu lange war er überzeugt davon, dass er sich in Düsseldorf nach dem gewonnenen Machtkampf mit Ex-Vorstand Robert Schäfer unantastbar gemacht hatte. In diesem Gefühl machte er sich angreifbar, baute eine Wagenburg-Mentalität um den engsten Kreis und zeichnete dieses Bild nach außen: Im Aufsichtsrat, der in Funkels Zirkeln immer außen vor blieb, ist das nie gut angekommen.

Zudem sicherte sich der Trainer-Routinier durch geschickte Selbstvermarktung die moralische Unterstützung der halben Liga, für die Funkel schlicht Kult ist – wie auch bei den Anhängern. Aber Kult ist für das Business keine handhabbare Kategorie mehr.

Der Verein musste fürchten, dass den Handlungsträgern da einiges aus den Händen gleitet und sich ein Staat im Staate bildet, wie das schon seinerzeit Ex-Vorstand Schäfer aufgestoßen war. Funkel, ein Gegenspieler im eigenen Haus? Wenn man um die Eitelkeiten der Protagonisten eines Großvereins weiß, ahnt man, dass das nicht gut ausgehen konnte. So ist es jetzt gekommen. Funkel ist weg – und seine Karriere damit wohl beendet.

