Zu wenig abgezockt

Alle sechs Champions-League-Auftritte von 1899 Hoffenheim waren absolut sehenswert. Für die mutige Herangehensweise und das forsche Spiel haben Julian Nagelsmann und seine Profis Anerkennung verdient – trotz des vermeidbaren Ausscheidens. Die Frage, ob man mit einer vorsichtigeren Taktik das angestrebte Weiterkommen geschafft hätte, stellt sich für den Trainer zwar nicht, sie ist aber berechtigt.

Nagelsmanns Ansicht, dass seine Mannschaft „nicht nur hinten reinstehen“ könne, zeigt, dass die TSG-Elf einfach nicht reif genug war für die Champions-League-K.o.-Runde, was auch die Aussage von Nico Schulz belegt: „Wir waren einfach nicht abgezockt genug.“ Dass dieses Defensiv-Defizit vom Trainer aber nicht vehementer „bekämpft“ wurde, kann man Nagelsmann zum Vorwurf machen.

DNA der TSG 1899

Man kann ihm allerdings nicht den forschen Angriffsfußball verübeln, denn eines ist klar: Ohne diese Art und Weise des Fußballs wäre die TSG Hoffenheim erst gar nicht in die Champions League gekommen, sie ist die DNA des Vereins. Und nur so hatte der Dorfclub überhaupt die Chance, sich zwischen all den europäischen Fußball-Schwergewichten bemerkbar zu machen.

Die Lehre für Hoffenheim, vor allem aber für Kaderbauer Alexander Rosen muss auch folgende sein: Nur mit „Entwicklungsspielern“ und Talenten kann man in der Champions League nicht bestehen. Soll der große Wunsch der Verantwortlichen, so schnell wie möglich wieder in der Königsklasse zu kicken und dann auch weiterzukommen, in Erfüllung gehen, müssen ein paar abgezockte und erfahrene Spieler in den Kader geholt werden.

Der Anfänger-Bonus ist nun aufgebraucht. Sollte Hoffenheim wirklich noch einmal europäisch spielen, egal ob Europa League oder Champions League, müssen auch Ergebnisse her. Nur ein Sieg in 14 internationalen Spielen ist allerdings auch jetzt schon zu wenig.

