Zu wenig investiert

In der Corona-Krise wirken die Studienergebnisse des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) aktueller denn je. Mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sieht es in Deutschland noch immer schlecht aus. Unglaublich, aber wahr: Während Baden-Württemberg erst im Juli alle Kitas und Grundschulen öffnen will, rollt der Ball in der Fußball-Bundesliga schon seit Mitte Mai. Kein Wunder, dass sich Millionen Eltern im Stich gelassen fühlen. Deutschland investiert weiter zu wenig in die Familien.

Dass es auch besser geht, zeigt der Blick nach Frankreich. Dort hat der Staat – so die Studie – zwischen 1994 und 2007 mehr als doppelt so viel Geld in die Kinderbetreuung gesteckt wie Deutschland. Betreuungsplätze für Kleinkinder wurden hierzulande erst im Laufe der 1990er Jahre ausgebaut. Dieser große Unterschied drückt sich in der Geburtenrate aus, die in Frankreich um die Hälfte höher lag. Gleichzeitig arbeiteten viel mehr Französinnen in Vollzeit.

Natürlich hat sich auch in Deutschland mit der Einführung des Elterngelds die Erwerbstätigenquote der Mütter erhöht. Laut Statistischem Bundesamt stieg der Anteil der arbeitenden Frauen mit minderjährigen Kindern zwischen 2008 und 2018 von 65 auf 74 Prozent. Allerdings haben sich auch mehr Frauen dafür entschieden, gar keine Kinder zu bekommen. Muss eine Frau, die im Beruf Karriere machen will, auch heute noch auf Kinder verzichten?

Auf jeden Fall muss das Kinderbetreuungsangebot weiter ausgebaut und flexibler gestaltet werden. Und vor allem muss verhindert werden, dass die aktuelle Pandemie die Gesellschaft um Jahrzehnte zurückwirft. Sie stellt Eltern seit Monaten vor die Entscheidung: Wer tritt in der Arbeit kürzer und kümmert sich zu Hause um die Kinder? Die Frau oder der Mann? Beide natürlich! Den männlichen Hauptverdiener als Idealvorstellung gibt es zum Glück nicht mehr.

