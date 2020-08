Zu wenig Kampfeslust

Der Kampf von Warenhäusern gegen Online-Shops scheint aussichtslos. Bequemer als im Internet wird es für den Kunden nicht: Füße hochlegen und klicken, so lange bis der Preis tief genug ist – jedenfalls tiefer als im Laden. Der stationäre Handel braucht einen Mehrwert, will er seinem Niedergang trotzen. Selten aber hat man in der Arena so wenig Kampfeslust gesehen wie im Fall Galeria Karstadt Kaufhof. Die wenig kreative Sparquelle des Konzerns war jahrelang das Personal selbst. Für die Mitarbeiter, die für ständig größere Ladenfläche zuständig waren, ein tägliches Hetzen – für die Kunden eine Odyssee zum nächsten Verkäufer. Gute persönliche Beratung aber ist das schlagende Argument für den Einkauf vor Ort, ein zweites wären innovative Konzepte – . beides Fehlanzeige: Kaufhof fehlten attraktive Sortimente.

Die Schließung vieler Filialen hat vor allem hausgemachte Ursachen. Für die Innenstädte ist sie eine Katastrophe. Sie verlieren mit jedem Warenhaus einen weiteren Magneten. Die bald wegbleibenden Kunden der Mannheimer Kaufhof-Filiale in N7 werden auch dem restlichen Einzelhandel fehlen und nicht zuletzt den Cafés, Bars und Restaurants. Je lebloser aber die Städte, desto unattraktiver sind sie für das Gewerbe. Den bestehenden Filialen schuldet der Konzern nun eine echte Erneuerung. Schafft er die nicht, muss eines Tages auch ein weiterer Magnet am Mannheimer Paradeplatz weichen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020