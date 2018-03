Anzeige

Seien wir ehrlich: Es gab in den zurückliegenden acht Jahren mehr als nur einen Moment, an dem niemand geglaubt hat, dass Griechenland diese Krise überlebt. Das Ende der Hilfspakete, unzählige Reformen gegen den teilweise erbitterten Widerstand von Gewerkschaften und Interessengruppen umgesetzt – all das wurde erreicht. Dazu schuf Athen eine Verwaltung, die zumindest die Grundlagen für effizientes Arbeiten geschaffen hat, und eine Sozialversicherung, die dafür sorgte, dass nicht länger längst verstorbene Rentner weiter ihre Familien finanzierten.

Es geht nicht darum, die tiefen ökonomischen Probleme der hellenischen Arbeitnehmer, Rentner oder Studenten zu übersehen oder kleinzureden. Es geht auch nicht darum, eine Sanierung zu feiern, die gerade erst zu wirken beginnt. Aber das Land hat zumindest den wichtigen politischen Punkt erreicht, an dem es wieder auf eigenen Füßen stehen kann – auch wenn die Geldgeber so viele Milliarden in das Land gepumpt haben, dass die Überwachung noch lange nicht enden darf. Das liegt nicht zuletzt an der linken Regierung von Alexis Tsipras. Der hat zwar die Forderungen der Geber umgesetzt, aber immer wieder auch gezeigt, dass er nur allzu gerne wieder die Zügel schleifen lässt. Dazu darf es nicht kommen. Das ist keine ideologische Diskussion. Aber wer mitten in der Finanzkrise anfängt, Weihnachtsgeld zu verteilen, muss sich fragen lassen, ob er die Botschaft dieser Krise verstanden hat.

Staatliche Beglückung des Volkes mit Schulden finanziert ist kein Zukunftskonzept. Und wenn es ein Land gibt, das diese Lehre nun begriffen haben sollte, dann ja wohl Griechenland. Athen wäre ohne die Hilfen der Geldgeber längst im Staatsbankrott angekommen. Die Rosskur der vergangenen acht Jahre aber darf nicht vergebens gewesen sein. Athen bleibt ein Pflegefall, aber die Aussichten sind nicht schlecht.