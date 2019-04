Zügiges Handeln gefragt

Mehr als 700 Männer aus unterschiedlichen Kulturkreisen auf engstem Raum – alle mit mäßigen Perspektiven, ohne Nähe zur Familie oder zu Freunden. Dass sich an einem solchen Ort Aggression aufbaut und als Gewalt gegen den Nächsten entlädt, wundert nicht. Es darf aber trotzdem nicht sein. So wie sich unsere Gesellschaft „draußen“ auf eine neue Vielfalt einstellen, das Aufeinanderzugehen üben und den respektvollen Umgang lernen muss, so sollte auch hinter Gittern viel getan werden, um das Zusammenleben zu erleichtern. Aber das braucht Zeit – auf allen Seiten. Und es macht die Hilfe von Fachkräften zwingend notwendig. Nur Experten können in einem ohnehin schon belasteten Umfeld Wege der Verständigung bahnen. Deshalb sind dringend mehr sozialpädagogische Fachkräfte im Vollzug gefragt, mehr Dolmetscher für Sprachen, die früher hinter Gittern kaum vertreten waren, und mehr Psychologen, die sich speziell mit den Vorbelastungen, die Geflüchtete mitbringen, beschäftigen. Auf Entspannung warten reicht nicht. Es müssen mehr Leute eingestellt werden. Jetzt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019