Anzeige

In fast jeder Rede von AfD-Politikern wird neuerdings der Bogen dahin geschlagen. Fälle mit Flüchtlingsbeteiligung werden regelrecht ausgeschlachtet, etwa Kandel. Wenn der Tatverdächtige keinen Migrationshintergrund hat, interessiert es nicht. Der Schritt zur generellen Ausländerfeindlichkeit ist nicht mehr weit, wie Alice Weidels Attacken gegen Mesut Özil gezeigt haben. Ein weiteres großes Thema, das die AfD stetig ausbaut, ist die Ablehnung des Islam. Viel weniger Engagement wendet die Partei für die sozialen Fragen auf, ob Rente oder Gesundheit, Mieten oder Bildung. Die eigentlichen Themen der so genannten kleinen Leute. In Augsburg standen sie gar nicht zur Debatte. Dazu gibt es bisher nur widerstreitende oder gar keine Konzepte. Mit den drei Elementen Nationalismus, Ausländerfeindlichkeit und Islamophobie erreicht die Partei stabil zehn bis 15 Prozent der Bundesbürger, in den neuen Bundesländern noch mehr. Das ist Deutschland im Jahr 2018.

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.07.2018