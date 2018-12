Zukunftsangst

Das Land Belgien hat in den zurückliegenden Jahren eine fast schon erstaunliche Stabilität entwickelt. Aber das machte die rechts-konservativen Kräfte, die mit ihren Forderungen nach einem autonomen Flandern auch schon einmal mit dem Gedanken an eine Teilung des Benelux-Staates gespielt hatten, nicht schwächer. Es gibt nach wie vor ein starkes Potenzial für Parteien und Gruppierungen, die Migration ablehnen und – zumindest in einigen Fällen – auch den Ausländerhass pflegen.

Dass der UN-Migrationspakt allerdings nun zum Zündstoff wurde, hat andere Gründe. Die Rechts-Nationalen haben nach einem Thema gesucht, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Dabei waren sie bereit, erst die Regierung zu sprengen und dann den fragilen inneren Frieden des Landes zu riskieren. Trotzdem muss man differenzieren: Bei den Gewalttätern dieses Wochenendes handelt es sich um Sympathisanten des Vlaams Belang, einer ohnehin isolierten Partei von Rechtsextremisten, mit denen niemand ein politisches Bündnis eingehen würde.

Es wäre falsch, sie zur außerparlamentarischen Opposition der bislang mitregierenden Neuen Flämischen Allianz (N-VA) hochzureden – auch wenn deren nationalistisches Gedankengut nicht selten sehr rechts daherkommt. Das Problem liegt an anderer Stelle: Die Unzufriedenheit mit der auf einem wackeligen Kompromiss aufgebauten Regierung ist groß, gerade weil diese versuchen musste, europäische und internationale Auflagen zu erfüllen und dafür in den zurückliegenden Jahren immer wieder in das soziale Netz einschneiden musste.

Spätestens an diesem Punkt tun sich Parallelen auf – zu den „Gelbwesten“ in Frankreich, zu den Anti-Globalisierungsströmungen auch in weiteren Mitgliedstaaten der EU. Belgien leidet unter den Gesetzen des Weltmarktes, unter dem Abbau und der Abwanderung von Arbeitsplätzen. Und das übrigens zum zweiten Mal – nach dem Verlust der Stahlindustrie in der Wallonie in den 1960er Jahren.

Brüssel mag der Sitz der Europäischen Union sein. Von hier wird die Botschaft des Binnenmarktes und der globalen Konkurrenz gepredigt, die die eigenen Unternehmen angeblich stärkt. Aber davon kommt bei den Menschen nicht viel an. Das Thema geht nicht nur die belgische Politik etwas an, sondern auch Europa. Die Bürger haben Angst, bei der Globalisierung unter die Räder zu kommen. Und sie wollen keine Politik, die diese Sorgen nicht ernst nimmt.

