Zum Erfolg verdammt

Viel Geld, wenig Erfolg: Seit Jahren investiert die MT Melsungen immense Summen, um in der Handball-Bundesliga die Spitze anzugreifen. Doch in schöner Regelmäßigkeit verpassen es die Nordhessen deutlich, den großen Drei mit den Rhein-Neckar Löwen, dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt auch nur annähernd gefährlich zu werden. Angesichts der erneuten Transferoffensive muss die MT nun aber endlich liefern.

2020 kommt Nationaltorwart Silvio Heinevetter, bereits zur neuen Saison wird Europameister Kai Häfner aus seinem Vertrag in Hannover gekauft, was die Möglichkeiten des vom Pharmaunternehmen Braun finanziell großzügig unterstützten Vereins noch einmal unterstreicht. Die MT liegt beim Etat laut Szenekennern längst auf Augenhöhe mit den Löwen und Flensburg, auch wenn die Verantwortlichen das nicht zugeben.

Doch deutsche Nationalspieler wie Julius Kühn, Tobias Reichmann, Finn Lemke, Häfner und Heinevetter wechseln garantiert nicht wegen des Bergparks Wilhelmshöhe oder der Kunstausstellung „documenta“ nach Kassel. Sie werden bei der MT fürstlich entlohnt, was vollkommen in Ordnung ist. Allerdings sollte sich der Club in Anbetracht seiner riesigen finanziellen Möglichkeiten künftig nicht mehr kleiner machen, als er ist.

