Zum Scheitern verurteilt

Strategiepapiere haben so ihre ganz eigene Dynamik. Zum einen sind sie mit viel Hoffnung beladen, zum anderen beantworten sie selten eben jene Fragen, die aus der Hoffnung Gewissheit machen könnten. Und so versteckt sich die Europäische Kommission bei ihrem lange erwarteten Zukunftsentwurf für das grüne und digitale Morgen hinter gut klingenden Ankündigungen, die aber nichts, schlimmer noch: rein gar nichts an konkreten Zusagen bringen.

Zu ihrer Entschuldigung sei gesagt, dass das Team von Präsidentin Ursula von der Leyen wirklich nichts Genaues sagen kann, solange nicht einmal feststeht, wie viel Geld es wofür ausgeben darf. So mussten die Kommissare versuchen, ihre guten Absichten so zu formulieren, dass keine Ansprüche geweckt oder gar Versprechen gegeben wurden. Der Zeitpunkt war ungünstig, wenn nicht gar unpassend.

Um es anders zu sagen: Was auch immer der europäische Gesetzgeber in diesen Wochen an Plänen und Zukunftsentwürfen von sich gibt, steht unter einem klaren Finanzierungsvorbehalt – und es ist im Moment nicht absehbar, wann sich die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf welche Beitragshöhe für die entscheidenden Jahre 2021 bis 2027 verständigen werden. Auch deshalb geriet die Industriestrategie der Kommission nun stellenweise zu einer Aufzählung von Selbstverständlichkeiten und längst Bekanntem.

