Zur Aufhebung der Ausgangssperre: Trügerische Freiheit

Endlich ist sie weg – die Mannheimer Ausgangssperre. In fast keiner anderen Stadt im Land haben die Bürger und Bürgerinnen so lange nachts ihr Haus nicht mehr verlassen. Da ist es sehr verständlich, dass die Freude über die neu gewonnene Bewegungsfreiheit groß ist – auch bei der Autorin. Fragt sich nur, wie lange. Zwar hat die Stadt sich mit der Aufhebung strikt an die Vorgaben des Landes

...