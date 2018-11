Zur Not mit Druck

Dass der Deutsche Fußball-Bund die Unterabteilung einer aus Italien stammenden kriminellen Vereinigung sein soll, hat sich als Schlachtruf in den Fankurven etabliert. Trotz aller Probleme und Skandale in den vergangenen Jahren ist es bei Lichte betrachtet natürlich Unsinn, den DFB als „Fußball-Mafia“ zu bezeichnen. Aber klar ist auch: Der größte nationale Sportverband der Welt kämpft bei vielen Fans nicht erst seit gestern mit einem veritablen Imageproblem.

Eines der Themen, die seit Jahren scharf kritisiert werden, ist die Aufstiegsregelung in der Regionalliga. Niemand, der schon einmal gegen einen Ball getreten hat, konnte nachvollziehen, warum das logische Prinzip „Als Meister steigt man auf“ ausgerechnet am Nadelöhr zwischen Amateur- und Profifußball außer Kraft gesetzt war. Die DFB-Spitze behandelte die Problematik lange stiefmütterlich, obwohl die der normalen Punkterunde nachgeschalteten Relegationsspiele von himmelschreiender sportlicher Ungerechtigkeit waren. Auch die auf dem DFB-Bundestag 2017 verabschiedete komplizierte Übergangslösung machte es nur wenig besser.

„Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ’ ich einen Arbeitskreis“ – nach diesem Motto versucht der DFB seitdem, dem Problem Herr zu werden. Delikat war dabei, dass in der Kommission in verantwortlicher Rolle Vizepräsident Rainer Koch eingebunden wurde. Der Chef des bayerischen Landesverbandes sollte also die Zusammenlegung seiner eigenen Staffel mit dem Nordosten und Norden zu nur noch zwei Ligen verabschieden. Und dass die Ost-Clubs versuchen würden, sich schnell wieder in ihr Schneckenhaus zurückzuziehen, um die eigene Staffel zu verteidigen, war ebenfalls absehbar.

Einen großen Schritt nach vorn hat der DFB im zurückliegenden Jahr deshalb nicht gemacht. Noch immer hakt eine tragfähige einfache Lösung daran, dass die Landesverbände lieber ihre Partikularinteressen schützen wollen, statt ans große Ganze zu denken. Da hilft im Zweifelsfall nur Druck, um eine Lösung zu erzwingen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018