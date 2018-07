Anzeige

Das war überdeutlich: Die Politiker in der Innenstadt sind zurecht stinkesauer über das ablehnende Votum des Gemeinderats in Sachen Trinkertreff im Jungbusch. Anmaßung, Trauerspiel, Vertrauensverlust sind noch die freundlichsten Vokabeln, die das Gremium für das drohende Aus der geplanten Hilfseinrichtung in der Akademiestraße parat hatte. Kein Wunder. Denn seit Jahren müssen sich die Bezirksbeiräte die Klagen der Bewohner in der City anhören, seit Jahren mühen sie sich gemeinsam mit Experten um Antworten. 20 Immobilien wurden geprüft, andere Trinkertreffs in Deutschland besucht: Man hat es sich wahrlich nicht einfach gemacht. Und nun? Alles für die Katz, so ist zu befürchten. Dem Bürger ist das auch angesichts mangelnder Alternativen nicht zu vermitteln. Politik erscheint unfähig, ein solches Problem in einem angemessenen Zeitraum zu lösen. Das ist Wasser auf die Mühlen der Populisten – ein Trauerspiel in der Tat und ignorant gegenüber den parlamentarischen Vor-Ort-Vertretern. Dass aber das peinliche Thema nach ein paar Wochen schon wieder auf die Tagesordnung kam, lässt hoffen, dass man es wohl nicht einfach zu den Akten legen will, noch an einer Lösung interessiert ist. Nötig ist das, weil die Beschwerden ja nicht abreißen und der Winter vor der Tür steht.

Das Problem wird sich jedenfalls nicht in Luft auflösen. Im Gegenteil: Betroffene, Bewohner, Geschäftsleute, Passanten – in der Innenstadt und im Jungbusch – sie alle warten dringend auf ein solches Hilfsangebot.