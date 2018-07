Anzeige

Die natürlichen Ressourcen für dieses Jahr sind aufgebraucht. Natürlich ist dieser „Erdüberlastungstag“, den die Nichtregierungsorganisation Global Footprint Network ausruft, ein symbolisches Datum. Und doch sollten wir seine Botschaft ernst nehmen. Das Thema Umweltschutz gehört wieder häufiger auf die Tagesordnung – auf die politische wie auf die persönliche.

Nicht zuletzt durch die emotionalen Debatten um Zuwanderung sind die Themen Klimawandel und Umweltzerstörung zunehmend in den Hintergrund gerückt. Dabei zählen auch ihre Folgen zu den Gründen, aus denen Menschen ihre Heimat verlassen. Westliche Länder importieren wertvolle Rohstoffe aus Staaten, in denen soziale und ökologische Standards niedrig sind und Arbeiter ausgebeutet werden. Und wo Firmen im großen Stil Öl fördern oder Wald abholzen, zerstören sie Natur. Menschen in den betroffenen Ländern leiden längst unter Auswirkungen wie Dürre, Hungersnot oder Naturkatastrophen. Der Streit um Ressourcen löst Krisen und Kriege aus.

Auch die Hitzewelle in Europa dürfte sogar all jenen, die noch immer am Klimawandel zweifeln, die eine oder andere Schweißperle auf die Stirn treiben. Doch trotz aller Warnzeichen gelingt es Deutschland weder die selbstgesetzten Emissionsziele noch die EU-Vorgaben bis 2020 einzuhalten: Angestrebt war etwa, bis dahin den Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu senken. Vergangene Woche durfte sich das Land dann auch noch mit dem zweifelhaften Titel „Verpackungsmüll-Europameister“ schmücken.