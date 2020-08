Zurück zu alter Stärke

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die den deutschen Export – neben dem Konsum die Stütze der Volkswirtschaft – sind gravierend. Ein Rückgang von 13,4 Prozent in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist mehr als happig. Nach einem solchen Einbruch klingen zweistellige Zuwachsraten zwar vielversprechend – sie sagen aber letztlich nur aus, dass die Exportwirtschaft sich aus einem tiefen Tal herausarbeitet. Und der Weg zurück zum Vorkrisenniveau wird steinig bleiben. Denn gerade der Außenhandel bekommt unmittelbar die Auswirkungen der Corona-Krise rund um den Globus zu spüren.

Dass mit der Pandemie ein externer Schock die Konjunktur lähmt, gibt allerdings auch Anlass zur Hoffnung. Gerade die deutsche Exportwirtschaft war in den vergangenen Jahren von Rekord zu Rekord geeilt. Ihre Produkte waren weltweit gefragt, die Unternehmen – nicht zuletzt auch in der Metropolregion Rhein-Neckar – konnten sich im internationalen Wettbewerb hervorragend behaupten. Es gibt keinen strukturellen Grund, warum die Exporteure nicht wieder an ihre alte Stärke anknüpfen sollten.

Nicht vergessen dürfen die Firmen dabei ihre Belegschaft. Die glänzenden Bilanzen der vergangenen Jahre waren auch das Werk von hoch qualifizierten, motivierten Mitarbeitern. Dass die Arbeitgeber jetzt gemeinsam mit ihnen durch diese schwere Phase gehen, statt ihnen aus vermeintlichen Sparzwängen zu kündigen, sollte sich von selbst verstehen.

