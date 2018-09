Zwei Probleme ungelöst

Dramatisch bleibt die Finanzlage der Stadt – trotz guter Rahmenbedingungen. Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln seit Jahren auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Und jetzt soll sogar noch der Gewerbesteuerhebesatz erhöht werden, was mehr Geld in die Stadtkasse spülen könnte. Sehr gering ist der Zinssatz, den die Verwaltung für die Kredite bezahlen muss. Dennoch klafft im Haushalt weiterhin ein Riesenloch. Denn an beiden Grundproblemen hat sich nichts geändert.

Wenn Bund und Land den Kommunen Aufgaben übertragen, müssen sie für ausreichend Geld sorgen. Beispiel: Beim Kita-Ausbau blieben bislang 80 Prozent der Kosten an der Stadt hängen. Zudem sollte sich die Verwaltung mit Bildungsträgern und anderen Partnern stärker darum bemühen, die Sozialstruktur zu verbessern. Hier besteht ebenfalls Handlungsbedarf. Dies zeigt etwa der doppelt so hohe Anteil an Hartz IV-Empfängern wie im Landesdurchschnitt.

Ein Ende der Finanzmisere ist nicht in Sicht. Verwaltung und Stadtrat reagierten bislang ziemlich ratlos auf die Entwicklung. Dabei wird sich die Lage verschärfen. Nicht nur für die Hochstraßen muss die Stadt immer mehr aufwenden, sondern wegen steigender Kinderzahlen auch ein viertes Kita-Ausbauprogramm auflegen. Unterdessen wächst der Schuldenberg weiter und wird zur immensen Hypothek für künftige Generationen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018