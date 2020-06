Zweifelhaftes Schweigen

Heddesheim wächst. Im Neubaugebiet „Mitten im Feld“ ist das erste Drittel praktisch voll, im zweiten Abschnitt wird gerade mit dem Bau begonnen. Im Ortskern entstehen auf einem Abrissgrundstück drei neue Häuser. Das Ärztehaus mit Wohnungen unterm Dach steht kurz vor der Fertigstellung. Bauland ist knapp, Wohnraum auch. Also ist es nur verständlich, wenn die Gemeinde die Möglichkeiten nutzt, vorhandene Lücken zu erschließen. Das Baugesetzbuch gibt der sogenannten Innenentwicklung sogar ausdrücklich den Vorrang.

Doch das ist längst nicht alles. Auch der Schutz von Umwelt, Natur und Klima ist ein Auftrag des Gesetzgebers, den die Kommunen erfüllen müssen. Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Das mag man bei Doppel- oder Reihenhäusern auf 250 bis 300 Quadratmetern wie „mitten im Feld“ noch sehen, bei frei stehenden Häusern auf 400 bis 600 Quadratmetern ist das schon kritisch. Wenn die Gemeinde dann auf Wunsch privater Bauherren Bauplätze von rund 700 Quadratmetern plant, wie es jetzt im Sandlochgewann passiert, dann passt das nicht mehr so recht in die Zeit. Und schon gar nicht zur sozialgerechten Bodennutzung, die das Gesetz ebenfalls verlangt.

Verschwendeter Boden

Auf der Wiese am Ortsrand hätten locker doppelt so viele Häuser (und damit Wohnungen) entstehen können, doch das wollen die Eigentümer offenbar nicht. Vielmehr geht es darum, sich den Wunsch vom Häuschen im Grünen zu verwirklichen. Das ist verständlich, geht aber an den Zielen des Gesetzes vorbei.

Das knappe Abstimmungsergebnis im Gemeinderat zeigt, dass es dort ebenfalls erhebliche Zweifel an dem Vorhaben gibt. Die Grünen haben ihre Beweggründe klar und vielleicht ein wenig zu ausführlich dargelegt. Und die anderen Fraktionen? Was hat sie bewogen, diesen zumindest zweifelhaften Weg mitzugehen? Sind sie wirklich inhaltlich davon überzeugt? Oder haben sie sich am Ende nur einem Druck gebeugt? Diese Fragen bleiben bislang offen. Die Befürworter haben im Rat den Mantel des Schweigens über alles gehüllt. Doch die Bürger haben ein Recht auf Antworten.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020