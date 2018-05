Anzeige

Das war eine Voraussetzung dafür, dass sich diese Klasse organisierte – in zwei Strängen. Als Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbewegung, die die kapitalistischen Gesellschaften friedlich verändert haben. Und als kommunistische Bewegungen, die Marx’ Postulat der „Diktatur des Proletariats“ auslegten, wie sie wollten. Die Ergebnisse dieses Weges sind bekannt: Es sind die Massenmorde Stalins und die Schlachtfelder von Kambodscha. Es sind Mauer, Stacheldraht und Gulags. Es ist Nordkorea.

Das war nicht Marx’ Wille. Aber es geschah und geschieht in seinem Namen. Es ist keine Frage, dass Marx die Welt bewegt hat wie kaum ein anderer. Deshalb darf man in Deutschland an ihn erinnern – und muss zugleich immer auch über ihn diskutieren. Es ist deshalb durchaus richtig, dass Trier an diesem Wochenende eine Statue für Marx aufstellt und sie in einer Feier enthüllt. Er ist seiner historischen Bedeutung nach der größte Sohn der Stadt.

Falsch ist freilich, dass sich Trier diese Statue von China hat schenken lassen. Die Stadtväter hätten sich gegen dieses Geschenk regelrecht verwahren und die Marx-Figur selbst in Auftrag geben müssen. Denn dass sich ausgerechnet China auf Marx beruft, ist ein schlechter Witz. Das ist alles andere als eine klassenlose Gesellschaft, das ist eine besonders krasse Form des Turbokapitalismus. Es herrscht dort ein Regime, das 1989 rund um den Tiananmen-Platz Oppositionelle niederkartätscht hat und bis heute jede kritische Regung unterdrückt.

Weltweit setzen sich gerade Menschenrechtler für die unter Hausarrest stehende Witwe des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, Liu Xia, ein. Man muss hoffen, dass die Festredner in Trier die passenden Worte dazu finden. Die sicherlich zahlreich anwesenden chinesischen Diplomaten und Touristen dürfen so etwas ruhig mal hören. Daheim werden solche Aussagen nämlich strikt zensiert. Aber vielleicht meinen die Verantwortlichen das Ganze ja auch viel raffinierter. Vielleicht soll man beim Anblick der Karl-Marx-Statue wegen des Zusammenhangs mit China nicht nur an die Verheißungen seiner Lehren, sondern immer auch an die negativen Folgen denken. Das wäre dann wahrhaft dialektisch.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018