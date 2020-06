Es ist Zeit für eine Zwischenbilanz. Die massiven Einschränkungen zu Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland waren zwar – aus dem Rückblick betrachtet und unter dem Eindruck von Wuhan und Bergamo – verständlich und sinnvoll, doch inzwischen ist die Lage eine andere. Es liegen mehr Erfahrungen vor über die Ausbreitung des Virus, über die Belastbarkeit wissenschaftlicher Studien und über die bereits spürbaren oder möglicherweise noch drohenden Folgen, seien sie wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder persönlicher Art.

Was diese Erfahrungen lehren: Die Beschränkungen massiver Art müssen abgelöst werden durch flexible, punktuelle Antworten. Es bringt beispielsweise nichts, Notfallbetten bereitzuhalten und darüber die Gesundheitsversorgung im Allgemeinen zu riskieren; es erscheint unverantwortlich, menschliche Kontakte generell zu limitieren und die psychische – und bei Kindern die auch entwicklungspsychologische – Stabilität zu gefährden. Genau daraus rührt die Kraft, der unbestreitbar weiter drohenden Krise zu widerstehen.

Was es braucht: Erheblich mehr Tests in Krankenhäusern und Pflegeheimen, um gegebenenfalls frühzeitig therapieren zu können; sofortige Öffnung von Kindergärten, Tagesstätten und Schulen – die Nachteile dieser Quarantäne überwiegen längst. Was es auch braucht: Die Einsicht und Vernunft der Bevölkerung, weiter Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, gerade auch in den Ferien; und: die überfällige Corona-Warn-App, die es erlaubt, rasch und zielgerichtet zu reagieren. Dann wirken Corona-Maßnahmen angemessen und nicht mehr bevormundend.

