Zwischenziel im Hürdenlauf

Noch immer gleicht der Weg zu Buga und Grünzug einem anspruchsvollen Hürdenlauf. Bis im April 2023 die ersten Besucher auf das Gelände drängen und der Grünzug danach vollständig entwickelt ist, müssen die Mannheimer Akteure noch oft langen Anlauf nehmen, abspringen und nach dem Hindernis wieder sauber landen. Die Buga-Macher kennen viele der noch herumstehenden Hürden. Es werden auf der Strecke aber immer weitere auftauchen, die es ohne große Vorbereitung zu überwinden oder abzuräumen gilt.

Insofern darf man den prall gefüllten Geldsack, den Landwirtschaftsminister Peter Hauk am Montagabend in Mannheim abgab, als schönes Zwischenziel abhaken. Das Geld ist da. Es wird die Kosten verringern. Das ist erfreulich und ein ermunterndes Signal aus Stuttgart. Das Land wird aber auch gar nicht so ungern zahlen: Zum einen ist eine Bundesgartenschau noch immer – wie zuletzt in Heilbronn – eine wunderbare Plattform für wirkungsvolles Selbstmarketing. Und, viel wichtiger: Mannheim schafft Werte über das Sommerfest 2023 hinaus. Mit dem Grünzug werden Stadt und Bürger ein weiteres attraktives Naherholungsziel bekommen. Zusätzlich werden an den Rändern Wohnungen gebaut. Attraktive Städte machen auch Bundesländer attraktiv. So einfach ist das.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020