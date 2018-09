Zyklus durchbrochen

Die Hoffnung auf Aussöhnung ist nach dem Treffen Moon-Kim so groß wie noch nie seit der koreanischen Teilung vor 70 Jahren. Kim Jong Un hat sein Land auf eine Flugbahn gelenkt, von der er nicht so einfach wieder herunterkommt. Annäherung an Südkorea und den Westen, eine vorsichtige Öffnung zur Stärkung der Wirtschaft, nukleare Abrüstung. Die Bilder des jüngeren und des älteren koreanischen Staatsführers tragen eine echte Botschaft der Hoffnung.

Bisher hat ein Muster den Umgang mit Nordkorea geplagt: Das Regime hat immer wieder eine Weile freundlich getan, um Wirtschaftshilfe abzugreifen und Zugang zum Welthandel zu erhalten. Nach einer Erholungsphase hat Nordkorea dann wieder aufgerüstet und provoziert. Nachdem eine hinreichende Drohkulisse aufgebaut war, folgte dann wieder ein Angebot der Annäherung, auf das der Westen begeistert einging. So wiederholte sich der Zyklus. Doch die neue Situation ist anders. Der Zyklus ist durchbrochen. Das liegt im Wesentlichen an völlig neuem Personal. Kim Jong Un ist nicht so unkreativ und unsicher wie sein Vater, sondern hat sich als clever und risikobereit erwiesen. Er scheint auch einem mehrstufigen Plan zu folgen, dessen zweite Phase nun beginnt: wirtschaftlicher Aufschwung als Atommacht.

Auch Donald Trump ist ein völlig neuer Spieler. Aus welchen Gründen auch immer: Seine Bereitschaft zu Dialog und Annäherung übertrifft die seiner Vorgänger. Er hat anscheinend auch einen verblüffend guten Draht zu Kim. Und, drittens, ist da Moon Jae In, der Ex-Menschenrechtler, der bereit ist, mit einem Diktator zu reden, der routinemäßig Folter anordnet und sogar seine Verwandten umbringen lässt: bemerkenswertes Personal auf der Bühne, wie es hier noch nie zusammengekommen ist. Das hat geholfen und den alten Ablauf der Nordkoreagespräche durchbrochen.

