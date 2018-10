Çevikkollus „Fatihmorgana“

„Du kannst nicht weiter als die Technik dich lässt“ – es sind genau diese Worte aus dem Mund von Fatih Çevikkollu, die den Jubel nach einem furiosen Abend im Mannheimer Schatzkistl erklären. Denn so klar der Deutschtürke aus Köln mit diesem Satz die digitale Revolution als Quantensprung menschlichen Handelns etikettiert: Er gilt auch für die Kleinkunst. Und die trägt Çevikkollu auf Schwingen, die Großes im Sinn haben. Die „Fatihmorgana“, die der 45-Jährige in guten zwei Stunden heraufbeschwört, ist dabei keineswegs nur eine fiktionale Spiegelung heißer Luft. Hier packt einer mächtig zu, um uns zu zeigen, wie wir von der Versuchung einer heilen Welt geblendet werden, obwohl Verderbnis herrscht.

Merkel als Würgeschlange

Den Kessel todbringender Raubtiere füllt er dabei – wenig überraschend – mit allerlei Polit-Prominenz. Von „Würgeschlange“ Merkel über Wirtschaftsflüchtling Seehofer bis hin zum „ersten demokratisch gewählten Sultan“ in der Türkei sind alle Schändlichen dieser Tage vertreten – und beißen zu. Was Çevikkollu im Übrigen fundamental von vielen seiner zeitgenössischen Kollegen unterscheidet. Denn statt sich in zahnlosem Verbal-Geprügel zu verlieren, zeichnet der Kabarettist das Bild einer Nation, in der jeder zum digitalen Migranten mutiert („Du hast die Bringschuld!“), die SPD trotz grassierender sozialer Ungerechtigkeit ihr eigenes Grab schaufelt und selbst dem Deutschen „die Lust am Recht auf Empörung“ plötzlich im Halse steckenbleibt.

Er sieht Alice im Gauland

Sicherlich verliert sich auch Çevikkollu hier und da in geschmacklosen Zoten („Markus Söder sieht aus wie ein ukrainischer Frauenhändler“) – doch seine Pointen haben Biss, seine Slapstick-Einlagen („Alice im Gauland“) sind stellenweise zum Schreien komisch und obendrein kokettiert der Kleinkünstler spitzzüngig mit den eigenen Wurzeln. Dass der 45-Jährige dabei keine absoluten Wahrheiten postuliert, sondern bewusst einen „Denkraum“ für seine Zuhörer öffnen will, ist dabei mehr als ein Zeichen des Anspruchs an die eigene Zunft. Es ist ein Versprechen auf mehr, das der Jubel eines ausverkauften Hauses bravourös einlöst.

Montag, 15.10.2018