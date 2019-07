Ágnes Heller gestorben

Die Philosophin Ágnes Heller, bekannt als kritische Stimme Ungarns, ist tot. Sie starb im Alter von 90 Jahren, das hat die Internetausgabe der Zeitung „The Times Of Israel“ am Sonntag gemeldet. Sie sei am Freitag nicht von einem Schwimmausflug an den Plattensee zurückgekehrt. Heller, Schülerin des marxistischen Theoretikers Georg Lukács, wurde in den 1950ern ein maßgebliches Mitglied der „Budapester Schule“, in der Kritiker des damaligen kommunistischen Systems zusammenfanden. Heller zog 1977 in die USA, kehrte aber in den 2000er Jahren nach Ungarn zurück, wo sie eine der führenden Kritiker von Staatschef Viktor Orbán wurde. gespi

