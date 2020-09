1083 Besucher bei Coronale

Eine positive Bilanz seiner Benefizaktion Coronale zieht der Mannheimer Kunstverein: 1083 Besucher hätten sich dort am Wochenende die Ausstellung mit 200 Werken von 140 Künstlern und Künstlerinen aus der Region angeschaut. Das hat der 1. Vorsitzende des Kunstvereins, Friedrich W. Kasten, am Montag dieser Redaktion mitgeteilt. „Eine außergewöhnliche Besucherresonanz“, befand er. Es seien 47 Werke im Wert von 18 360 Euro verkauft worden. Die Coronale sei eine gelungene Aktion gewesen. Der Mannheimer Kunstverein freue sich, in diesen für die bildende Kunst schweren Zeiten Hilfe geleistet zu haben. gespi

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.09.2020