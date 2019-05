111 Millionen für Heu-Bild

Monets Werk im Auktionshaus Sotheby’s. © Uncredited/Sotheby’s/AP/dpa

In New York ist der wohl teuerste Heuhaufen aller Zeiten versteigert worden: Das Gemälde „Meules“ (Heuhaufen) des französischen Impressionisten Claude Monet (1840-1926) ist am Dienstag (Ortszeit) beim Auktionshaus Sotheby’s für 110,7 Millionen Dollar (98,8 Millionen Euro) unter den Hammer gekommen. Damit handelt es sich bei dem Bild, das um 1890 entstanden ist und mehrere Heuhaufen in der Sonne zeigt, nach Angaben von Sotheby’s um das wertvollste jemals versteigerte Gemälde des Franzosen.

Sieben Bieter hätten sich acht Minuten lang einen Wettstreit um das Meisterwerk geliefert, bis der Preis auf die Rekordsumme gestiegen war. Die Kunsthändler hatten es zuvor lediglich auf 55 Millionen Dollar taxiert. Bei seiner letzten Auktion vor 33 Jahren war „Meules“ noch für 2,53 Millionen an den Meistbietenden gegangen. Damals war es also ein echtes Schnäppchen. dpa/gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.05.2019