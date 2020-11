14 000 Zuschauer schalten zu

Erst recht seit dem „Lockdown light“ sind die Zeiten nicht günstig für Kunst und Kultur. Dagegen hat das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg ein deutliches Zeichen gesetzt. Immerhin als Online-Ausgabe fand es trotzdem statt – und ging am Sonntag nach elf Tagen voller Filme zu Ende. Am Montag zogen die Verantwortlichen dann eine positive Bilanz der Veranstaltung.

In Zahlen ausgedrückt liest sie sich so: 5000 Personen haben einen oder mehrere Filme über die Onlineseite expanded.iffmh.de gebucht; immerhin über 200 haben Festivalpässe erworben, die unbegrenzten Filmgenuss erlaubten. 300 Fachbesucher und Pressevertreter wurden registriert. Die (hochgerechnete) Gesamtzuschauerzahl des Filmprogramms gibt die Festivalleitung mit 14 000 an. Schaut man allein auf die Rahmenangebote und alles, was auch über soziale Netzwerke oder Youtube aufrufbar war, so ergeben sich laut den Angaben 40 000 Kontakte mit diversen Videobeiträgen. Bislang verzeichnete das Festival im Schnitt über 50 000 Besucher – dass sich die Not- und Sonderfälle dieses Jahres aber nicht zum Vergleich anbieten, versteht sich.

Jubiläum im kommenden Jahr

Festival-Direktor Sascha Keilholz wird mit den Worten zitiert, sein Team und er hätten angesichts der Rahmenbedingungen kaum zu träumen gewagt, eine derartige Reichweite zu erzielen. Er berichtet von sehr positiven Rückmeldungen des Publikums wie auch der Filmschaffenden. Für das kommende 70-jährige Bestehen hofft er freilich, ein echtes Kinofestival organisieren zu können. Der Termin wurde schon mitgeteilt: 11. bis 21. November.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.11.2020