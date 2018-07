150 Werke in Retrospektive

Anzeige

Das Haus der Kunst in München widmet dem Düsseldorfer Künstler Jörg Immendorff eine große Retrospektive. Vom 14. September an würden rund 150 Werke aus seinem gesamten Schaffen gezeigt, teilte das Ausstellungshaus mit. Die vielversprechende Schau „Für alle Lieben in der Welt“ über den 2007 gestorbenen Maler, Grafiker und Bildhauer kommt gerade zur rechten Zeit. Denn das Haus kämpft noch immer mit einer finanziellen Schieflage, in die es durch falsche Entscheidungen und Managementfehler geraten war. Es gebe de facto keine Rücklagen mehr, heißt es aus dem Umfeld des Hauses.

Erst 2019 sollen bessere Zeiten anbrechen, zumal dann ein Nachfolger für den ehemaligen Direktor Okwui Enwezor gefunden sein dürfte. Sein Vertrag war zum 1. Juni überraschend aufgelöst worden – aus gesundheitlichen Gründen. Bis dahin übernimmt Ulrich Wilmes die kuratorische Verantwortung. dpa