17. Schlossfestpiele in Edesheim

Mit Mandoline, Gitarre oder einer Ukelele – Die Feisten wissen mit Instrumenten umzugehen. Bei ihrer „ZweiMannSongComedy“ präsentiert das Gesangsduo seine Lieder mit verschiedenen akustischen Instrumenten. Nun treten Mathias Zeh und Rainer Schacht am 12. Juli 2019 bei den 17. Edesheimer Schlossfestspielen auf. Eröffnet wird das Programm am 5. Juli 2019 von Alte Bekannte – der Nachfolgeband der Wise Guys. Neben den Schönen Mannheims und Christian Chako Habekost, kommt das weltberühmte Trio Frontm3n nach Edesheim. Lars Reichow beendet die Festspiele am 21. Juli 2019. Der Vorverkauf für das Open Air am Schlossgraben hat bereits begonnen (Info und Karten gibt es unter der Rufnummer 0621/40 17 14 24). mica

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018