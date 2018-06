185 Kirchner-Werke in Staatsgalerie präsentiert

Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Rote Kokotte“, Detail, 1914, Graphische Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart. © Staatsgalerie

Die in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit geratene Provenienzforschung zeitigt bisweilen höchst unerwartete Ergebnisse. Die in der Washingtoner Erklärung von 1998 formulierte Verpflichtung von Museen und öffentlichen Sammlungen, im Dritten Reich als „entartet“ beschlagnahmte Kunstwerke an die rechtmäßigen Eigentümer zurückzuführen oder für eine angemessene

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3949 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018