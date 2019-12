20 Jahre „Rolle mit Hip-Hop“

Im ersten Moment erscheint es geradezu geisterhaft. Die Besucher im prall gefüllten Heidelberger Karlstorbahnhof werden Konzertzeugen einer Tour, die es nie gegeben hat. Zumindest gab es sie damals nicht, 1999, als das Album, dem diese Konzertreise gewidmet ist, erschienen war: „Rolle mit Hip-Hop“, das Solo-Debütalbum des Stuttgarter Rappers Afrob, der sich damit in die bundesrepublikanische Hip-Hop-Geschichte musizieren sollte. Jetzt also die Nachholtour, mit zwei Jahrzehnten Verspätung, aber: „Besser spät als nie, hab’ ich nicht recht?“, meint Afrob. Und schließlich: „Wir feiern nicht nur das Album oder mich, sondern wir feiern wirklich 20 Jahre Hip-Hop-Musik“, fährt der 42-Jährige fort.

„Reimemonster“ räumt ab

Insofern ist nur konsequent, dass der Reim-Könner sich in den kommenden 100 Konzertminuten in Begleitung von DJ Derezon und Co-Rapper Haben (aka Habesha) nicht allein auf „Rolle mit Hip.Hop“-Stücke, wie den gleichnamigen Titelsong oder das Flöten-umflatterte, druckvolle „Spektakulär“ kapriziert, sondern durch sein ganzes Repertoire streift, das brandneu erschienene Album „Abschied von Gestern“ inklusive. Zu dieser ziemlich klasse in Töne gesetzten Jubiläums-Werkschau gehören auch Afrobs Kooperationen mit anderen Künstlern, etwa das drängend-aufrüttelnde Brothers-Keepers-Stück „Adriano (Letzte Warnung)“ und Megalohs „Dr. Cooper (Ich Weiß)“.

Bei Letzterem erreicht die Saalstimmung Siedetemperatur, die mit „Reimemonster“ sogar noch ein bisschen erhöht wird. Der ASD-Song „Antihaltung“ schlägt ähnlich wuchtig ein. Obendrein bittet Afrob seinen ortsansässiger Kollegen und Mitgründer der legendären Formation Advanced Chemistry, Toni-L, mit ans Mikrofon; ebenso wie er auch den jungen Horst Wegener noch einmal auf die Bühne holt, der sich im Vorprogramm aus überaus talentierter Rapper bewiesen hat, von dem zweifelsfrei noch allerhand zu hören sein wird.

