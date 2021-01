„2020 war ein Wendepunkt“

Er ist die Ausnahme im Musikgeschäft: Einer, der nicht immer höher hinauswill, keine Superstarproduzenten engagiert und sich nicht dem Formatradio anbiedert. Seinen Hit „Let Her Go“ hat Passenger alias Mike Rosenburg zum Anlass genommen, sich der Welt der Charts zu verweigern. Das setzt er mit „Songs For The Drunk And Broken Hearted“, seinem zwölften Album, fort.

Passenger, Ihre neuen

...