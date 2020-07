31 000 Euro für Künstler

31 000 Euro an 62 Künstler aus der Region – das ist die Zwischenbilanz des Projekts „Support Your Local Artists“ der Metropolregion Rhein-Neckar. Demnach wurden jeweils 500 Euro Soforthilfe an die Künstler in den „vergangenen existenzbedrohenden Monaten“ mit der digitalen Kunstaktion ausgeschüttet, teilte die Metropolregion Rhein-Neckar zu Wochenbeginn mit. Künstler können auf der digitalen Kunstaktion kurze Videos auf den Online-Präsenzen der Unterstützer teilen, für jedes Video erhält der jeweilige Künstler dann 500 Euro.

Grund zur übertriebenen Freude seien die bisherigen 31 000 ausgezahlten Euro allerdings nicht, mahnt der Leiter des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar, Robert Montoto. „Die Gesamtsituation hat sich nicht wesentlich verbessert, es muss jetzt strukturiert und langfristig etwas für unsere Künstler getan werden“, wird Montoto zitiert. „Wir arbeiten gemeinsam daran, die kulturelle Infrastruktur der Region zu sichern und vor allem für die Zukunft zu erweitern.“

Info: Informationen und Videos unter: www.rn-r-n.com/syla

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020