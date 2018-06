31 Künstler stellen ihre Arbeiten aus

Anzeige

Eine Schau des Städel Museums zeigt ausgewählte Werke von 31 Künstlern im Ausstellungshaus des Frankfurter Museums (Schaumainkai 63). Unter dem Titel „After Rubens“ vereint die Absolventenausstellung der Hochschule der Bildenden Künste – Städelschule Arbeiten in unterschiedlichen Medien und Disziplinen, teilt eine Sprecherin des Museums mit. Die Schau ist vom 11. Juli bis zum 5. August zu sehen. Sie bietet einen Einblick in die Arbeit der international renommierten Kunsthochschule und zeigt Werke von Absolventen aus den Klassen von – unter anderem – Monika Baer, Peter Fischli und Douglas Gordon. Auch wenn Hochschule und Museum mittlerweile räumlich getrennt seien, so seien sie doch „eng miteinander verbunden“, sagt Philipp Demandt, Direktor des Städel Museums. „Wir sind gespannt auf die Ausstellung des diesjährigen Absolventenjahrgangs.“

Philippe Pirotte, Rektor der Städelschule, ergänzte: Diese sei „ein Mikrokosmos der Vielfalt, welcher Diversität schafft und gleichzeitig die Subjektivität jedes Einzelnen bewahrt. Im Moment der Loslösung von diesem Mikrokosmos, machen die Absolventinnen und Absolventen meist einen Quantensprung. Spannend wird es für mich, wenn die Kunst über das Institutionelle hinaus geht und einen überraschend herausfordert.“ lim