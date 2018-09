35,5 Millionen Zuschauer

Die Theater und Orchester in Deutschland haben in der vorletzten Spielzeit 2016/17 vor rund 35,5 Millionen Zuschauern gespielt. Das teilte der Deutsche Bühnenverein gestern in Köln bei der Vorstellung der neuen Theaterstatistik mit. In der Saison davor waren mehr als 39 Millionen Besucher gezählt worden, allerdings waren darin die Zahlen großer Musicaltheater enthalten, die diesmal nicht vorlagen. Ein Vergleich der Besucherzahlen sei daher unmöglich, so der Bühnenverein.

Der Statistik zufolge hatten öffentlich getragene Theater und Orchester in der Spielzeit 2016/17 etwa 20,5 Millionen Besucher, rund eine halbe Million weniger als in der Vorsaison. Veranstaltungen wie Stücke-Einführungen oder Podiumsdiskussionen hatten einen Zuwachs von gut 5 Prozent. Andere Sparten verzeichneten Rückgänge: die Operette um 6,4 Prozent, die Oper um 2,2 Prozent, der Tanz um 3,3 Prozent, das Schauspiel um 2,9 Prozent, der Bereich Konzert um 1,6 Prozent. Schwankungen seien nicht ungewöhnlich, betonte der Bühnenverein. Durch Sanierungen hätten teilweise weniger Plätze zur Verfügung gestanden. Fest angestellt waren 44 361 Schauspieler, Musiker und weitere Beschäftigte.

Die Statistik enthält Angaben von 140 Staatstheatern, Stadttheatern und Landesbühnen sowie 128 Orchestern, 210 Privattheatern und 84 Festspielen. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018